Крупнейший кризис при содействии Кремля: Румыния на пороге потрясений, ослабления поддержки Украины, а также отказа от сотрудничества с НАТО и ЕС

Конституционный суд Румынии пошел на беспрецедентный шаг, отменив запланированный на 8 декабря второй тур президентских выборов, и принял решение начать процесс выборов президента с нуля. Хотя поначалу он же утвердил результаты первого тура, в котором победил сторонник российского диктатора Путина и критик НАТО и помощи Украине Келин Джорджеску.

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Судьи приняли неожиданное решение, проанализировав доклады спецслужб страны о нарушениях в ходе предвыборной кампании. В частности, утверждается, что Румыния стала мишенью для "гибридных действий" со стороны России. В результате были собраны материалы по масштабному вмешательству в избирательную кампанию в пользу одного из кандидатов, что изменили позицию суда.

Однако такое решение суда чревато дестабилизацией Румынии – стратегически члена НАТО и важного партнера Украины, ведь страна погружается в процесс тяжелых политических противостояний.

О том, что сегодня происходит в Румынии и как страна погружается в политический кризис, – в материале OBOZ.UA.

Пророссийский кандидат и спорное решение

24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Аутсайдер гонки, пророссийский кандидат Джорджеску, который считает российского диктатора Владимира Путина "настоящим лидером и патриотом", ошеломил румынскую общественность и европейских союзников, став победителем. Это событие и вызвало самый большой политический кризис в Румынии со времен краха коммунизма.

Уже через несколько дней Конституционный суд страны обязал ЦИК пересчитать итоги первого тура, но этот же суд отклонил свое же решение, ведь власти Румынии якобы "опасались вызвать возмущение общественности и поднять авторитет победителя Келина Джорджеску, выступающего против традиционного политического истеблишмента".

В преддверии второго тура Конституционный суд неожиданно принял еще более спорное решение – повторно провести президентские выборы после обвинений во вмешательстве в голосование из-за границы. Да, предпосылки для этого вроде бы и были, но именно такой шаг вызвал непонимание многих в Румынии.

То, что о притеснениях кричат пророссийские ультраправые, было предсказуемо. Но, например, это решение считает очень спорным и лидер правоцентристской партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, занявшая второе место в первом туре голосования и активно поддерживающая Украину. Ласкони рассматривает отмену выборов как попытку "старого" истеблишмента, пользующегося большим недоверием в Румынии – Социал-демократической партии (СДП) и правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП) – удержать власть, дергая за ниточки в судебной системе. Кажется, политик намекает на то, что действующая власть стремится изменить правила игры по ходу процесса из-за того, что премьер-министр страны Чолаку выбыл из борьбы за президентское кресло, хотя ему прочили победу.

Румыния обвиняет Россию

Результаты первого тура были аннулированы после того, как рассекретили документы румынской разведки о роли соцсети TikTok в продвижении пророссийского кандидата. Отчеты, опубликованные администрацией президента Румынии, свидетельствуют о "масштабном постороннем финансировании кандидата в президенты Келина Джорджеску". Финансовые потоки поддержки его кампании через TikTok признаны девятыми по масштабности в мире в период с 13 по 26 ноября, то есть накануне президентских выборов.

По оценкам румынских экспертов, финансирование кампании пророссийского Джорджеску составило более 50 миллионов евро, а в некоторые периоды превышало 3 миллиона евро в день. Однако кандидат не отчитался об этих расходах на свою президентскую кампанию. Как результат, произошел резкий рост электоральной поддержки Джорджеску с 6% до более 20% по результатам первого тура президентских выборов.

"Румыния является мишенью для скоординированных агрессивных российских гибридных действий, включая кибератаки, утечки информации и саботаж", – заявили в Совете национальной безопасности Румынии.

В одном из документов, подготовленных Румынской разведывательной службой (SRI), говорится, что "киберпреступные платформы российского происхождения" получили информацию для входа в избирательную сеть Румынии накануне первого тура президентских выборов, в котором победил Джорджеску – ранее второстепенный кандидат.

Секретные службы Румынии заявили, что обнаружено более 85 тысяч кибератак. Их целью было получить "доступ к данным ИТ-систем, изменить их целостность, изменить содержание, представленное широким массам, и сделать инфраструктуру недоступной". В рассекреченных документах также подробно описано, как кампания Джорджеску извлекла выгоду от масштабных скоординированных действий в социальных сетях, которые, как оказалось, были связаны с иностранными структурами.

Против Украины и НАТО

С тех пор, как Россия напала на Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через черноморский порт Констанца, проводила обучение украинских летчиков для F-16 и передала Киеву батарею ПВО Patriot. По словам Джорджеску, в случае его победы все это прекратится, и в целом он призывал к "российской мудрости" при формировании внешней политики.

Румыния, член Европейского Союза и НАТО, имеет 650-километровую общую границу с Украиной, разместила у себя американскую систему противоракетной обороны и постоянную боевую группу НАТО. Однако, как заявил Джорджеску, эти вопросы не входят в его приоритеты. Как и сотрудничество с политико-экономическими институтами Евросоюза.

"Как я могу согласиться на это? Все эти вещи невозможны", – говорит пророссийский кандидат в президенты Румынии.

Таким образом, Румыния может оказаться в изоляции в рамках ЕС и НАТО, а ее ключевая поддержка в рамках НАТО может разрушиться.

С одной стороны, если Джорджеску будет склонен выйти из НАТО и реально прекратить помощь Украине, ему этого было бы трудно достичь, поскольку ультраправые не имеют большинства в парламенте страны. Но с другой, в политической системе Румынии, построенной по французскому образцу, президент является главой государства, главнокомандующим вооруженными силами и ответственным за внешнюю политику. Поэтому присутствие скептика НАТО на президентском посту может однозначно создать большие проблемы как для Альянса, так и для Украины.

Джорджеску может скопировать, например, тактику венгерского премьер-министра Виктора Орбана и выступить в роли прокремлевского триггера в ЕС и НАТО. Таким образом, резкие политические изменения в Бухаресте могут подорвать роль Румынии как одного из основных игроков военного альянса в области региональной безопасности.

Пестрая, неустойчивая коалиция

Противостоять вероятной угрозе в виде победы пророссийского кандидата должен румынский парламент. По результатам состоявшихся 1 декабря выборов, четыре ведущие проевропейские партии Румынии – Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL), "Союз спасения Румынии" (USR) и Демократический союз венгров Румынии (UDMR) – договорились создать коалицию, направленную на блокирование прихода к власти правых радикалов.

Однако на сегодняшний день очень большой вопрос – насколько такая коалиция жизнеспособна. Та же Елена Ласкони из "Союза спасения Румынии" достаточно скептически относится к старым партиям – PSD и PNL, которые за последние годы неоднократно были замешаны в коррупционных скандалах и все больше теряют популярность среди румын. О чем и свидетельствует ее заявление об отмене президентских выборов и фактическом обвинении представителей социал-демократов в попытке "отменить демократию". Да и собственно, между закадычными друзьями по прошлой коалиции – PSD и PNL, все больше личных оскорблений и противоречий.

Однако реальная угроза прихода к власти в стране ультраправых, пророссийских сил, все же может выступить тем связующим триггером, который на время сцементирует эту пеструю коалицию. Ведь сегодня радикалы не только навязали борьбу за президентское кресло, но и имеют треть голосов в парламенте.

Существует угроза длительной и глубокой политической нестабильности в Румынии

"Румыния действительно оказалась в ситуации политического кризиса, вызванного тем, что по большому счету в первом туре произошли существенные нарушения правил избирательного процесса. Конституционный суд учел те данные, которые предоставили ему ряд румынских спецслужб, и в результате даже была обвинена Россия в том, что она пыталась вмешаться в избирательный процесс и насадить своего кандидата. Как следствие, мы получили перевернутую шахматную доску и Румыния идет на новые президентские выборы, которые будут проходить по сути с нуля. То есть кандидаты вновь должны зарегистрироваться, затем должно состояться голосование за них в первом туре, и уже далее, если ни один из кандидатов не наберет 50 плюс 1 процент голосов, то тогда мы перейдем во второй тур, где теперь тоже есть полная неопределенность" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

По мнению эксперта, основная интрига здесь заключается в том, будет ли вновь зарегистрирован кандидатом Джорджеску, учитывая, что он нарушал правила во время первой попытки. Также до конца непонятно, кто будет представлять мейнстримные политические силы – национал-либералов и социал-демократов, потому что в предыдущей версии выборов от социал-демократов принимал участие действующий премьер-министр Чолаку, от национал-либералов – экс-премьер-министр Чуке, но когда они проиграли в первом туре, оба объявили о том, что снимаются с должностей руководителей своих политических сил, подают в отставку с этих должностей. Так что теперь непонятно, будут ли их снова выдвигать или их политические силы будут думать о других кандидатах.

Есть проблемная ситуация и у проукраинского политика Елены Ласкони, которая по первой версии выборов проходила во второй тур, но с незначительным преимуществом, а теперь ей снова придется бороться за это место, и неизвестно, удастся ли это. Потому что если бы выборы проходили 8 декабря, то у Елены Ласкони была поддержка всех проевропейских политических сил, а сейчас уже очевидно, что произойдут изменения, а потому у нее ситуация не такая радужная, как казалось накануне второго тура.

Возможны ли политические потрясения в Румынии? По мнению Сергея Герасимчука, это достаточно реальный сценарий. Если Келина Джорджеску попытаются снять с выборов из-за зафиксированных нарушений, то уже на этом этапе можно ожидать протестов со стороны его сторонников. Кроме этого, есть еще два пророссийских кандидата – частая гостья российского посольства, которую на предыдущих выборах сняли с регистрации – Диану Шошоаке, и лидер ультраправой партии AUR Георг Симион. Очевидно, что на этих выборах они тоже могут попытаться снова баллотироваться и, возможно, в этот раз будут еще радикальнее. В конце концов, есть сторонники Ласкони, которые построили теорию, что ее сняли умышленно с первых выборов из-за того, что действующий премьер-министр Чолаку хотел попасть во второй тур, потому что знал, что он там 100% выиграет. Поэтому ситуация действительно нестабильная.

"Шансы на победу Джорджеску остаются все же низкими из-за того, что политическая система Румынии фактически направила все свои усилия для того, чтобы не допустить этой победы. Но если такую гипотезу допустить, то следует помнить, что не будет ситуации "все пропало", потому что Румыния все же остается парламентско-президентской республикой, где президент не является всесильной фигурой, хотя и имеет существенные полномочия в сфере внешней политики, фактически определяет и в области политики обороны, но и правительство тоже играет свою роль.

Так, Джорджеску, став президентом, действительно может поднимать вопрос о выходе из Альянса и ЕС, о возобновлении тесных связей с Россией и Китаем. Но говорить о том, что этот разворот он осуществит только своими силами, только своими президентскими полномочиями, было бы преувеличением. А вот шансы на то, что Румыния рискует попасть в длительную политическую яму нестабильности по типу Болгарии, где за последние три года шесть раз прошли парламентские выборы и где снова не могут сформировать коалицию, очень высоки. Это, конечно, скажется на отношениях страны с ЕС и НАТО и продолжении сотрудничества с Украиной", – отметил Сергей Герасимчук.