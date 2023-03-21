Усик – Фьюри: журналист указал на связь боя с матчем Украина – Англия и рассказал о хороших новостях

Детали контракта на поединок между украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, вероятно, практически согласованы. В ближайшие дни о бое может быть объявлено официально, а матч отборочного турнира Евро-2024 по футболу между англичанами и "сине-желтыми" 26 марта станет площадкой для промо шоу.

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Об этом в комментарии iFL TV заявил известный инсайдер Гарет Эй Дэвис. Он отметил, что вы последние несколько десятков часов наблюдается затишье в шумихе вокруг боя, что свидетельствует о том, что стороны близки к завершению переговоров и подписанию контракта.

"То, что слышно за кулисами боя говорит о том, что оба боксера готовы поставить подпись под контрактом, чтобы финализировать сделку. Мы видим фотографии и видео из тренировочного лагеря Тайсона Фьюри с его спарринг-партнерами. Сигналы очень хорошие. Это будет абсолютная катастрофа, если сейчас они не договорятся. Промоутеры замолчали, это хорошие новости. Украина и Англия играют в футбол на этих выходных. Это хорошая возможность, чтобы боксеры появились на поле "Уэмбли", например, в перерыве матча", – сказал журналист.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона.

Кроме того, Усик согласился на ультиматум Фьюри, выдвинув ему проукраинское требование, которое взбесило россиян. А британец показал последствия принятия решения подписать контракт на бой.

Также в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник украинца Тони Белью рассказал, кто выиграет бой Усик – Фьюри, и объяснил почему. Также свой прогноз на поединок дал знаменитый Хасим Рахман. А Всемирная боксерская ассоциация (WBA) поставила ультиматум Усику и Фьюри.

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