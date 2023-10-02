Усик – Фьюри: у Дюбуа напомнили об апелляции на результат боя с украинцем

Команда британца Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) ожидает решения Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по апелляции на результат боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО). При этом представители бывшего соперника нашего соотечественника не намерены препятствовать организации поединка украинца против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом в комментарии порталу talkSport заявил промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен, который также ведет дела Фьюри. Он подчеркнул, что верит в позитивное решение WBA, которое позволит Даниэлю признать бой с украинцем несостоявшимся или вскоре выйти на реванш с Усиком.

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"На данный момент мы ждем, пока WBA вернется к нам, чего они еще не сделали. Я надеюсь, что мы добьемся успеха в том, к чему пришли, тогда мы окажемся в положении, когда Даниэль сможет сразиться с Усиком, и мы с этим справимся. Но это не помешает бою Усика с Фьюри", – сказал Уоррен.

Напомним, Даниель Дюбуа и его промоутер подали протест на результат боя с Александром Усиком 26 августа из-за решения рефери Луиса Пабона не засчитывать украинскому чемпиону нокдаун в пятом раунде после удара ниже пояса.

Напомним, 29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Кроме того, стало известно, запланирован ли реванш между украинцем и британцем. Также промоутер Боб Арум назвал гонорар Фьюри за ближайшие поединки.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи выразил уверенность в том, что Тайсон уклонится от боя. А бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Усику поражение в поединке против Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон. О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис.

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