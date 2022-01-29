У Усика из-за Рамадана сорвался самый желаемый бой в карьере

Украинский обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) не смог сразится с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), так как дата боя выпадала на мусульманский праздник Рамадан. Так как поединок был запланирован в Саудовской Аравии, то это стало одной из непреодолимых проблем, сообщил Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

В своих интервью Усик не раз заявлял, что его главной целью в карьере является завоевание абсолютного чемпионства в супертяжелом весе.

"Это была ближневосточная сделка и она была такой запутанной. Я не верил в бой Усик – Фьюри: спонсоры должны были отстегнуть огромную сумму Джошуа, за то чтобы тот отошел в сторону, и дать денег Уайту за два боя. Также была проблема с телевизионными правами, которую никак не могли решить. Они не могли провести бой в апреле из-за Рамадана, и нам предлагали провести бой в лучшем случае в июне. Тайсон потерял терпение из-за всего этого", — сказал Арум в интервью boxing247.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Фьюри свой ближайший поединок проведет против Диллиана Уайта (28-2, 19 KO). Место и дата боя будут объявлены дополнительно.

Торги на проведение поединка между Фьюри и Уайтом со ставкой 41 миллион 25 тысяч долларов выиграла промоутерская компания Queensberry Фрэнка Уоррена. Она перебила предложение Matchroom Эдди Хирна в $ 32 222 222.

Джошуа предлагали отступные в размере 15 миллионов за то, чтобы он дал возможность провести бой за звание абсолюта в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри, но британец отказался.

Фьюри (31-0-1, 22 КО) не дрался в Соединенном Королевстве с августа 2018 года, когда он победил итальянца Франческо Пьянету единогласным решением судей в 10-раундовом поединке в Виндзорском парке в Белфасте, Северная Ирландия.

Последние пять боев 33-летнего Фьюри проходили в США, в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

33-летний Уайт (28-2, 19 КО) вернул себе временный титул WBC в своем последнем бою, когда нокаутировал Александра Поветкина (36-3-1, 25 нокаутов) в четвертом раунде их матча-реванша 27 марта в спортивном комплексе Europa Point в Гибралтаре.

Тем временем Фьюри победой завершил свою трилогию с Деонтеем Уайлдером в их третьем поединке 9 октября в Лас-Вегасе.

Отметим, что ранее соперником Фьюри назывался Усик. Теперь же украинский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе свой следующий поединок проведет против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александр улучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

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