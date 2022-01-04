Усик собрался драться с Фьюри в Саудовской Аравии

Неожиданный поворот произошел в супертяжелом дивизионе мирового бокса. Вполне возможно, что объединительный бой между чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри станет реальностью значительно быстрее, чем ожидалось. И украинцу не придется проводить реванш с Энтони Джошуа, которого он победил в сентябре 2021 года.

Сначала экстравагантный Фьюри в коротком обращении заявил, что "Король Саудовской Аравии возвращается, а большие новости – уже на подходе". Королем Тайсон назвал себя, но больше ничего конкретного не сообщил, кроме того, что он выжал из себя все соки в спортзале.

После того, как известие об этом обращении Цыганского короля появилось на странице телеканала XSport в Instagram, свой комментарий под ним довольно неожиданно оставил Усик. На вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".

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Пока что никаких деталей и подробностей происходящего за кулисами ни от кого не поступило. То ли украинский боксер пошутил, а то ли решил заинтриговать болельщиков в ожидании новостей.

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