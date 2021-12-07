WBC издал приказ, оставив Усика без вожделенного боя

Всемирный боксерский совет (WBC) во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом, сообщает boxingscene. Ранее Александр Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

Кроме того, Усик был не против провести бой с Фьюри до реванша с Джошуа, чтобы в случае победы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

WBC уже проинформировал со-промоутеров Фьюри, Боба Арума и Фрэнка Уоррена, а также Эдди Хирна, давнего представителя Уайта.

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Периоды открытых торгов обычно длятся 30 дней, но командам Фьюри и Уайта может быть предоставлено дополнительное время в связи с приближающимся перерывом во время новогодних праздников.

WBC не стал касаться вопроса гонораров на бой Фьюри – Уайт в своей переписке с тремя вышеупомянутыми промоутерами. Чемпионы и претенденты обычно делят между собой доходы в отношении 70/30 в боях за титул WBC. Карл Моретти, вице-президент Top Rank, на ежегодном съезде WBC в прошлом месяце в Мехико предложил разделить 80/20 в пользу Фьюри.

Если представители Фьюри и Уайта не придут к соглашению, WBC объявит торги, которые позволят любому промоутеру сделать предложение о праве на продвижение поединка.

По информации СМИ, бой Фьюри – Уайт может пройти где-то в марте либо на стадионе княжества в Кардиффе, Уэльс, либо на манчестерской арене в родном городе Фьюри.

Фьюри (31-0-1, 22 КО) не дрался в Соединенном Королевстве с августа 2018 года, когда он победил итальянца Франческо Пьянету единогласным решением судей в 10-раундовом поединке в Виндзорском парке в Белфасте, Северная Ирландия.

Последние пять боев 33-летнего Фьюри проходили в США, в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

33-летний Уайт (28-2, 19 КО) вернул себе временный титул WBC в своем последнем бою, когда нокаутировал Александра Поветкина (36-3-1, 25 нокаутов) в четвертом раунде их матча-реванша 27 марта. в спортивном комплексе Europa Point в Гибралтаре.

Тем временем Фьюри победой завершил свою трилогию с Деонтеем Уайлдером в их третьем поединке 9 октября в Лас-Вегасе.