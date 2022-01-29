Официально. Назван следующий соперник Тайсона Фьюри

Чемпион мира по версиям WBC и линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) свой ближайший поединок проведет против Диллиана Уайта (28-2, 19 KO). Официальную информацию у себя на сайте опубликовала промоутерская компания Top Rank. Место и дата боя будут объявлены дополнительно.

Торги на проведение поединка между Фьюри и Уайтом со ставкой 41 миллион 25 тысяч долларов выиграла промоутерская компания Queensberry Фрэнка Уоррена. Она перебила предложение Matchroom Эдди Хирна в $ 32 222 222.

Показ боя в Великобритании запланирован по системе платного просмотра PPV телесетью ESPN в США и BT Sport.

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Фьюри (31-0-1, 22 КО) не дрался в Соединенном Королевстве с августа 2018 года, когда он победил итальянца Франческо Пьянету единогласным решением судей в 10-раундовом поединке в Виндзорском парке в Белфасте, Северная Ирландия.

Последние пять боев 33-летнего Фьюри проходили в США, в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

33-летний Уайт (28-2, 19 КО) вернул себе временный титул WBC в своем последнем бою, когда нокаутировал Александра Поветкина (36-3-1, 25 нокаутов) в четвертом раунде их матча-реванша 27 марта в спортивном комплексе Europa Point в Гибралтаре.

Тем временем Фьюри победой завершил свою трилогию с Деонтеем Уайлдером в их третьем поединке 9 октября в Лас-Вегасе.

Отметим, что ранее соперником Фьюри назывался Усик. Теперь же украинский чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе свой следующий поединок проведет против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Джошуа предлагали отступные в размере 15 миллионов за то, чтобы он дал возможность провести бой за звание абсолюта в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри, но британец отказался.

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