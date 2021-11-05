Усик высказался о бое с Фьюри, восхитившись британским чемпионом

Украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) был бы невероятно рад подраться с британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). По мнению нашего соотечественник, это был бы интересный поединок, ведь Цыганский король, как называют боксера из Манчестере, обладает феноменальными навыками.

Об этом сам Усик заявил в интервью изданию The Independent. При этом Александр отметил, что сначала ему нужно победить в реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

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"Конечно, не всегда хорошо думать об одном оппоненте, когда тебе предстоит провести бой с другим. Но что мне нравится во Фьюри, так это его боксерская компетентность. Стилистически он очень техничен. Он получил образование на ринге. Думаю, это будет хороший бой, мне нужно будет показать все самое лучшие", – подчеркнул украинский чемпион.

Отметим, что 25 сентября Усик сенсационно победил Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113 и стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. В свою очередь Фьюри брутально нокаутировал Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в их третьем противостоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, когда должен состояться его реванш с Энтони Джошуа. Он также побывал на матче футбольной Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской "Барселоной", где "получил" в челюсть от одного из функционеров.