Фьюри поднялся с двух нокдаунов и нокаутировал Уайлдера в чемпионском бою

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 21 КО) победил американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) и отстоял свой титул. Третий бой между этими боксерами состоялся на арене T-Mobile в Лас–Вегасе (штат Невада) и завершился победой нокаутом в 11-м раунде.

Deontay Wilder Knockout by Tyson Fury pic.twitter.com/B7s5bLgi4W — Coach T Flow (@TERRENCEFLOWE20) October 10, 2021

Поединок начался с активнх выпадов Уайлдера. Американец сразу начал активно бить по корпусу. Джебом по корпусе Деонтей пытался разогнать себя для нокаутирующего удара справа.

Все изменилось уже во 2-м раунде. Фьюри начал демонстрировать свою мощь, вынудив соперника несколько раз активно обороняться. В защите Уайлдер выглядел не так уверенно.

Оба бойца выглядели очень заряженными и старались одним ударом решить исход. Уайлдер все больше и больше бил, в то время как Фьюри стоял в защите. Внезапно на исходе третьего раунда Деонтей получил мощнейший хук с правой в висок и упал в нокдаун. От досрочного поражения его спас лишь гонг.

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В 4-м раунде Фьюри не стал сразу добивать американского бойца, начав трехминутный отрезок и это едва не стоило ему поражения. Тайсон дважды падал в нокдаун, и уже его спас долгожданный гонг.

Боксеры 5-й раунд начали в клинче. Посвежее выглядел Уайлдер, хотя оба боксера дышали тяжело. Британец практически не поднимал руки.

На экваторе боя бойцы медленно атаковали, больше времени проводя в клинче. Особенно старался повисать на сопернике Тайсон. Было видно достаточно слабая функциональная подготовка американского претендента, который от усталости несколько раз становился на колени.

Фьюри работал в стиле "двойка-клинч", в то время как Уайлдеру по функционалке боксировать было нечем. Огромная мышечная масса лишь мешала представителю США. Тайсон это понимал и расслабленно продолжал обрабатывать оппонента. В концовке 7-го раунда Тайсон уже просто избивал американца.

В 8-м раунде доминирование Фьюри стало абсолютным. Раз раз разом его боковые находили висок Деонтея. Последний лишь выживал в ринге, не показывая никакой техники или движения на ногах.

В 9-й трехминутке Уайлдер попытался вновь включиться, но это был единичный всплеск.

Чемпионские раунды прошли под диктовку европейца и точный правый боковой в 10-м раунде во второй раз отправил Деонтея в нокдаун.

Напомним, что свой первый бой 2 декабря Фьюри и Уайлдер завершили вничью. При этом боксер из США дважды отправлял британского соперника в нокдаун.

Второй поединок Тайсона и Деонтея состоялся 23 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.