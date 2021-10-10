Принято официальное решение по реваншу Усик – Джошуа

Промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) активировал опцию реванша на второй бой с украинцем. Красюк в эфире Megogo также отметил, что пока нет никакой информации по срокам и месту проведения.

"Организации получили официальное письмо, что реванш состоится. Поединок за звание абсолютного чемпиона не будет следующим в карьере Александра Усика", – сообщил Красюк.

В тоже время промоутер уточнил, что по контракту бой-реванш должен состоятся в течение 7 месяцев со дня активации, а подготовку к нему необходимо начинать за 5 месяцев. Именно до этого срока все стороны должны прийти к единому соглашению о месте и дате новой битвы.

Видео дня

Информацию о реванше на вечере бокса Matchroom Boxing в Ливерпуле подтвердил и промоутер британца Эдди Хирн.

"Джошуа вернулся в игру, он сейчас тренируется. Это была обидная потеря для P4P [Pound-for-pound – термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, в отношении бойца, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории]. Джошуа ошибся со стратегией и планом на бой, но это не отнимает всего великолепия Александра Усика", – сказал Хирн.

Хирн отметил, что предварительно бой намечен на март 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой между Усиком и Джошуа состоялся 25 сентября и завершился победой украинца по очкам.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.