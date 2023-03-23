''Цыганская королева'': жена Усика высмеяла Фьюри

Жена украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) Екатерина посмеялась над британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) после того, как стало известно о срыве боя между боксерами за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Супруга нашего соотечественника назвала Цыганского короля жадным, а также предположила, что тот в четвертый раз подерется с ветераном Дереком Чисорой (33-13, 23 КО).

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Об этом Усик написала на своей странице в социальной сети Instagram. Она выложила коллаж с Фьюри, который она подписала, как "цыганская королева", намекнув на трусости Тайсона.

"И напоследок. Быть жадным очень плохо. Все лучшие впереди", – добавила Екатерина.

Накануне промоутер Усика Александр Красюк назвал главную причину отмены боя с Фьюри. В то же время он и представитель Тайсона Фрэнк Уоррен сделали сенсационное заявление о поединке.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдвинула ультиматум Усику и Фьюри и назвала британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс украинца. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь.

До этого менеджер украинца Эгис Климас резко высказался в адрес Фьюри из-за того, что тот затягивает переговоры. Сам Александр также сделал заявление о поединке, отметив, что мяч теперь на стороне Тайсона. В свою очередь, тренер британца Шугар Хилл Стюард рассказывал о плане своего подопечного на поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк раскрыл детали переговоров с Тайсоном Фьюри и причину отмены исторического супербоя. А поклонники бокса разнесли Цыганского короля в сети.

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