'Кто он такой?' Фьюри резко высказался в адрес Усика

Чемпион супертяжелого веса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) пренебрежительно высказался об украинце Александре Усиком (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, отметил, что победа над нашим соотечественником его не особо интересует.

Об этом Фьюри заявил в интервью документальному фильму At Home With The Furys, который вышел на платформе Netflix, пишет портал The Mirror. Тайсон добавил, что готов одновременно подраться с Усиком и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО), которые могли бы меняться на протяжении боя.

"Победа над Усиком для меня ничего не значит, кто он, черт возьми, такой? Все ждут, что я побью Усика, средневеса, который меньше меня. Если он побьет меня, это будет типа: "Боже мой, он победил мамонта, которого никто не мог победить!" Я не собираюсь давать кому-либо возможность добиться этого. Черт возьми, нет. Наверное, это был бы лучший бой. Если бы Усик и Джошуа дрались со мной вместе, как одна команда, просто продолжая меняться между раундами. На самом деле я бы победил их обоих в один и тот же вечер, вот насколько они просты", – сказал Фьюри.

Отметим, что промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен назвал ориентировочные сроки проведения боя Цыганского короля с Усиком. Легендарный россиянин Костя Цзю считает поединок непростым для Александра, но назвал его лучшим супертяжем мира на данный момент.

А другой представитель РФ Николай Валуев пренебрежительно высказался о шансах украинца в бою с Фьюри. В свою очередь тренер Усика Сергей Лапин высмеял Тайсона и его команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выступила с заявлением по скандалу в бою Александра Усика и Даниеля Дюбуа. Аналогичный шаг сделал и Всемирный боксерский совет (WBC). Также впервые поединок украинца и британца прокомментировали в команде Тайсона Фьюри.

