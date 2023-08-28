'Шлепнулся в лужу': промоутер из РФ, желавший Усику поражения от Дюбуа, назвал бой 'политическим митингом'

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил абсурдное мнение о том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) сам виноват в пропущенном ниже пояса ударе от Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО) в поединке 26 августа. Представитель страны-агрессорки с открытой ненавистью к украинцу выдал бред о политической карьере нашего боксера.

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Об этом Хрюнов, который известен по работе с Александром Поветкиным, заявил в интервью пропагандистскому изданию "КП Спорт". Он выдал традиционные кремлевские нарративы о политизации спорта, которая якобы и привела к тому, что Дюбуа нанес нелегитимный удар.

"Один из факторов, который привел к этому удару, – отсутствие сосредоточенности у Усика. Мы же видим, как он занят своей псевдополитической карьерой. Каждый бой теперь – политический митинг. Поэтому такие удары случаются, когда подходишь к поединкам с таким настроением. Внезапный удар – и ты валяешься на полу. Он просто юный мальчик, шлепнулся в лужу своих препятствий, которые сам же и настроил. Может, Усик в тот момент думал не о бое, а о своей политической карьере?" – сказал Хрюнов, который желал украинцу поражения от Дюбуа.

Напомним, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову. Всего же Даниель пропустил от украинца 88 ударов по корпусу и в голову.

В команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию. Сам украинец резко отреагировал на тех, кто оправдывает британского боксера за это действие.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко. Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высмеял британца за отказ от продолжения боя с украинцем. Он также добавил, что Усик должен поблагодарить рефери за свой успех.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа был отстранен от бокса после поражения от Александра Усика. Также в сети была опубликована реакция Екатерины Усик на удары от британского боксера. Также СМИ расшифровали, что украинец сказал британцу после боя.

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