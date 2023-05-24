'Продолжай бегать, суч*нок!' Фьюри гневно высказался об Усике

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) вновь отметился выпадом в адрес украинского объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (20-0, 13 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, обвинил нашего соотечественника в том, что тот якобы избегает поединка.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) также назвал себя чемпионом всего мира, поэтому он представляет каждую страну на планете, а самого Усика, сообщил, побить очень быстро и легко.

"Я стараюсь путешествовать. Я не британский чемпион мира, а мировой чемпион. Интересен ли мне бой с Усиком? Слушайте, этот парень, маленький сс*кун, бегает от меня уже почти год. Мне непросто его затянуть на ринг. Но я не осуждаю его, потому что я его просто отп***ю, когда мы все же там окажемся. Короче, продолжай бегать, суч*нок!" – сказал Фьюри.

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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