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"Продолжай бегать, суч*нок!" Фьюри гневно высказался об Усике

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,1 т.
'Продолжай бегать, суч*нок!' Фьюри гневно высказался об Усике

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) вновь отметился выпадом в адрес украинского объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (20-0, 13 КО). Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, обвинил нашего соотечественника в том, что тот якобы избегает поединка.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) также назвал себя чемпионом всего мира, поэтому он представляет каждую страну на планете, а самого Усика, сообщил, побить очень быстро и легко.

"Продолжай бегать, суч*нок!" Фьюри гневно высказался об Усике
"Продолжай бегать, суч*нок!" Фьюри гневно высказался об Усике

"Я стараюсь путешествовать. Я не британский чемпион мира, а мировой чемпион. Интересен ли мне бой с Усиком? Слушайте, этот парень, маленький сс*кун, бегает от меня уже почти год. Мне непросто его затянуть на ринг. Но я не осуждаю его, потому что я его просто отп***ю, когда мы все же там окажемся. Короче, продолжай бегать, суч*нок!" – сказал Фьюри.

Александр Усик

Напомним, Саудовская Аравия в декабре намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 млн долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

"Продолжай бегать, суч*нок!" Фьюри гневно высказался об Усике
"Продолжай бегать, суч*нок!" Фьюри гневно высказался об Усике

Ранее Тайсон назвал Усика уродливым трусом и выразил готовность подраться с украинцем уже летом. Кроме того, он обвинял украинца в жадности, которая привела к срыву боя 29 апреля. А промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Фьюри не будет драться до зимы.

"Продолжай бегать, суч*нок!" Фьюри гневно высказался об Усике

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Тенерифе Тайсон Фьюри недавно отметился хамской выходкой в отношении Александра Усика. Он также пообещал уничтожить украинского чемпиона.

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