'Потрясающий': экс-чемпион мира назвал главное преимущество Фьюри над Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2, 22КО) выразил свой восторг из-за организации боя Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) и Александра Усика (21-0, 14 КО). Мексиканский боксер выразил уверенность в том, что Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, будет иметь преимущество благодаря физическим данным.

Об этом Руис заявил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. По его словам, фаворитом будет Фьюри, но в супертяжелом весе все может решить один удар. Кроме того, Энди сделал акцент на высочайшем мастерстве Усика и его умении передвигаться по рингу.

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"Это будет потрясающий бой. Я думаю, что у Фьюри большой опыт, и я думаю, что его физические габариты доставят проблемы Усику, но в боксе возможно все, особенно в супертяжелом весе. Мой бой с Тайсоном? Да, это был бы красивый бой между мной и ним. Я очень уважаю его", – сказал Руис.

Напомним, 29 сентября Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму, и назвал обязательное условие для проведения поединка

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

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