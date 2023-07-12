'Постоянно откладывали': Джошуа назвал виновника поражения от Усика в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) назвал американского тренера Роберта Гарсию одним из виновников поражения от Александра Усика (20-0, 13 КО) в реванше. По словам уроженца Уотфорда, его наставник не учил его каким-то новым приемам для поединка против украинца.

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Об этом Джошуа заявил в интервью британскому изданию talk Sport. Вспоминая подготовку к повторному бою с Усиком, британский боксер отметил, что в лагере украинца были обеспокоены сотрудничество соперника с Гарсией, однако сам Энтони не чувствовал необходимости работать с американцем.

"Я помню, как готовился к Усику, и у меня в лагере был Роберт Гарсия. Дату боя постоянно откладывали, и общий разговор в лагере Усика был таким: "Нам нужно, чтобы этот бой состоялся как можно скорее, потому что мы не хотим, чтобы Джошуа провел как можно больше времени с Робертом Гарсией". На мой взгляд, я не чувствовал, что меня чему-то учили, поэтому не думаю, что имело бы значение, если бы мы провели год вместе. Я бы все равно делал свое дело", – сказал Джошуа.

Напомним, украинец победил британца в реванше раздельным решением судей. 12 августа Джошуа проведет второй бой с соотечественником Диллианом Уайтом (28-3, 19 КО). В свою очередь Усик проведет обязательную защиту против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве 26 августа.

В случае победы Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), который накануне объявил о бое с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, которые увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

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