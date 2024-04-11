После 8,5 литров пива: Фьюри дерзко высказался о бое с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выразил уверенность в том, что побил бы Александра Усика (21-0, 14 КО) даже без надлежащей подготовки. По словам Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, украинец выглядит не очень убедительно в супертяжелом весе.

Об этом Фьюри заявил во время пресс-конференции 10 апреля, информирует ESPN. Тайсон вспомнил поединок Усика против Дерека Чисоры (34-13, 23 КО), который был лишь вторым для украинца в дивизионе, а также добавил, что находится в прекрасной форме перед боем 18 мая.

"Думаю, если бы я вообще не готовился к этому лагерю, пришел бы с весом 160 килограммов и заранее выпил 8,5 литров пива, а на следующий день вышел бы против него в ринг... Ну, чтобы он смог сделать? Не надо приуменьшат его заслуги, но Усик ничего не смог сделать с Чисорой. Тот бой был 50/50 (украинец победил в октябре-2020 единогласным решением судей – ред.). Сейчас я усердно тренируюсь и нахожусь в фантастической форме. Нет права на ошибку", – сказал Фьюри.

На пресс-конференции в Моркаме Тайсон также раскрыл свое отношение к Александру, а также высказался о срыве поединка 17 февраля.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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