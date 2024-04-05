'Он очень большой': Усик оценил Фьюри и высказался о его травме

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) не придает значения травме Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), которую тот получил в одном из спаррингов. По словам украинского боксера, Цыганский король, как называют британца, множество раз доказывал, что может выходить из самых сложных ситуаций.

Об этом сам Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Наш соотечественник отметил, что главным преимуществом Фьюри в поединке 18 мая станут его физические данные, однако сам Александр настроен исключительно на победу и тщательно изучает слабости оппонента.

"Рассечение Фьюри? Моя стратегия – это победа в бою. На этом все! Его рассечение – это слабое место? Понятия не имею. Могу сказать, что его главная сильная сторона в том, что он очень большой. Но в определенных обстоятельствах это может быть уже не сильной стороной. Тайсон – великий боксер, потому что, даже падая, он всегда поднимался. Это помогло ему стать одним из мировых чемпионов", – сказал Усик.

До этого Тайсон пообещал легко побить Усика, а также вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры сменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!