Россия атаковала Киевскую область с помощью дронов: в Гостомеле разразился масштабный пожар. Фото и видео

Поздно вечером 10 сентября страна-агрессор Россия нанесла удар беспилотниками по Киевской области. В Бучанском районе, в районе Гостомеля, после удара БПЛА вспыхнул пожар в складском здании.

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Об атаке и пожаре сообщили в Киевской областной военной администрации. Там отметили, что в Бучанском районе в результате вражеской атаки БПЛА возник пожар в складском здании.

Российские дроны атаковали область поздно вечером 10 сентября. В Бучанском районе удар привел к возгоранию складского здания.

По данным Киевской областной военной администрации, речь идет именно о пожаре в складском здании, возникшем в результате атаки беспилотника.

Других подробностей о последствиях атаки в предоставленной информации пока нет.

Главные истории дня

Напомним, вчера, 9 сентября, страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадали мирные жители.

Вечером в среду, 9 сентября, Хмельницкий оказался под атакой российского реактивного БПЛА. Действовали силы ПВО, в результате сбивания воздушной цели произошло падение обломков, после чего вспыхнул пожар на территории одного из рынков.

Последствия атаки

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки ударных дронов в Киевской области погиб один человек, еще двое получили травмы. По его словам, в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждены 17 объектов.

"Еще один тяжелый день для Киевской области. Почти весь день область жила под сигналами воздушной тревоги. Враг снова атаковал нас ударными дронами", – отметил Ткаченко.

Среди поврежденных объектов – частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника. В настоящее время спасатели тушат пожар в складских помещениях в Бучанском районе.

"К сожалению, есть трагические последствия: один человек погиб, ещё двое получили травмы", – сообщил глава Киевской ОГА. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего мужчины.

Ткаченко поблагодарил службы, работающие над ликвидацией последствий атаки, и призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября российская оккупационная армия совершила новую воздушную атаку на Украину. Враг задействовал 149 БПЛА различных типов.

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