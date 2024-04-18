'Попытается переиграть': известный украинский супертяж указал на важную деталь подготовки Фьюри к Усику

Известный украинский супертяж Александр Захожий (19-0, 15 КО) призвал болельщиков серьезно отнести к Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) в его поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО). 30-летний уроженец Запорожья отметил, что британец серьезно готовится к противостоянию, и обратил внимание на вес Цыганского короля.

Об этом Захожий заявил в интервью порталу vringe.com. По словам обладателя пояса Европейского боксерского союза (EBU), Фьюри вряд ли будет делать ставку на нокаут в бою 18 мая. При этом Усик обладает всеми качествами, чтобы сделать жизнь Тайсона в ринге невыносимой.

"Надеемся, что Александр победит. Но на самом деле я думаю, что будет очень тяжело на этот раз. Потому что Фьюри взялся очень активно тренироваться. И мы видим, в какой он сейчас хорошей форме. Он скинул вес. Думаю, что он будет пытаться переиграть Усика. Не думаю, что он будет заряжаться на нокаут. Думаю, попытается переиграть по скорости. Но с Александром очень неудобно боксировать. Он быстрый. Он левша. Он неудобный. Он попадает. Он много ударов выбрасывает", – сказал Захожий.

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

В свою очередь, Тайсон на пресс-конференции в Моркаме также раскрыл свое отношение к Александру, а также высказался о срыве поединка 17 февраля. В ответ промоутер украинца Александр Красюк назвал этот перформанс прощанием Фьюри со своим поясом WBC.

Перед этим в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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