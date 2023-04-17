'Подходит к концу карьеры': чемпион мира рассказал, как Ломаченко может перевернуть бой с Хэйни

Интернациональной чемпион мир в наилегчайшем весе Эндрю Молони (25-2-1, 16 КО) выразил уверенность в том, что украинец Василий Ломаченко находится на пороге завершения карьеры. Австралийский боксер спрогнозировал очень непростой поединок для нашего соотечественника против Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

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Об этом Молони заявил в интервью Probox TV News, пишет портал Ring News 24. Он добавил, что из-за войны в Украине Ломаченко не имел возможности проводить бои и тренироваться, однако он будет невероятно мотивирован на бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, благодаря чему может посрамить всех экспертов, считающих его аутсайдеров.

"Я люблю Ломаченко, но мне нравится и Хейни. Я немного не определился. Если бы это было год или два назад, я бы без сомнений сказал, что выиграет Ломаченко. Я не уверен, насколько организованным была его подготовка из-за того, что происходит в Украине. Он явно подходит к концу своей карьеры. Я думаю, что Хейни победит единогласным решением судей. Однако у этого есть и другая сторона. Ломаченко громко заявлял о том, что станет абсолютным чемпионом, и это мотивировало его последние несколько лет. Он может просто повернуть время вспять и показать нам лучшего Ломаченко, которого мы когда-либо видели", – сказал австралиец.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На пресс-конференции перед поединком Хэйни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник Ломаченко Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) дал неожиданный прогноз на бой украинца с Хэйни. А тренер Райана Гарсии (23-0, 19 КО) Генри Гарсия заявил, что не верит в успех 35-летнего Василия. Сам Девин назвал три фактора, которые помогут ему победить в бою 20 мая.

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