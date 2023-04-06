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"Разберу на части": Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
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'Разберу на части': Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) пообещал завершить эру украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке 20 мая. 24-летний американец отметил свое превосходство в возрасте, а также добавил, что неоднократно побеждал левшей.

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Об этом Хейни заявил в интервью британскому Sky Sports. Обладатель всех четырех поясов дивизиона назвал бой с нашим соотечественником не просто дуэлью за абсолютное чемпионство. По его мнению, противостояние с украинцем и победа над ним приведет его к статусу лучшего боксера планеты вне зависимости от весовой категории.

''Разберу на части'': Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко
''Разберу на части'': Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко

"Я знаю, что Ломаченко – сильный соперник, он хорошо подготовится к бою, но в этот вечер я буду лучше. Чем лучше соперник, тем лучше я выступаю, и я покажу это. Он фаворит на бумаге. Он был парнем в списке лучших в весовой категории, и в конечном итоге я займу его место. Вы увидите, как я побеждаю любыми средствами, я доминирую, демонстрирую вещи, которых вы еще не видели в моем арсенале. Я просто разберу на части этого левшу. Это бой за наследие", – сказал Хейни.

''Разберу на части'': Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко

Поединок американского чемпиона и украинского претендента пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

''Разберу на части'': Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Девин подошел к украинцу в солнцезащитных очках, которые снимать не стал, а значит, мог смотреть куда угодно. Также американский боксер не стал пожимать руку украинцу.

Ломаченко
''Разберу на части'': Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

''Разберу на части'': Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Боб Арум назвал Ломаченко настоящим патриотом Украины на фоне того, как боксер продвигает в своих социальных сетях нарративы российской пропаганды. В частности, Василий поддержал мысль о том, что украинцы, которые выступают против Московского патриархата, – духовно-больные люди.

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