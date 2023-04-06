''Разберу на части'': Хейни пригрозил уничтожить Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) пообещал завершить эру украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке 20 мая. 24-летний американец отметил свое превосходство в возрасте, а также добавил, что неоднократно побеждал левшей.

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Об этом Хейни заявил в интервью британскому Sky Sports. Обладатель всех четырех поясов дивизиона назвал бой с нашим соотечественником не просто дуэлью за абсолютное чемпионство. По его мнению, противостояние с украинцем и победа над ним приведет его к статусу лучшего боксера планеты вне зависимости от весовой категории.

"Я знаю, что Ломаченко – сильный соперник, он хорошо подготовится к бою, но в этот вечер я буду лучше. Чем лучше соперник, тем лучше я выступаю, и я покажу это. Он фаворит на бумаге. Он был парнем в списке лучших в весовой категории, и в конечном итоге я займу его место. Вы увидите, как я побеждаю любыми средствами, я доминирую, демонстрирую вещи, которых вы еще не видели в моем арсенале. Я просто разберу на части этого левшу. Это бой за наследие", – сказал Хейни.

Поединок американского чемпиона и украинского претендента пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Девин подошел к украинцу в солнцезащитных очках, которые снимать не стал, а значит, мог смотреть куда угодно. Также американский боксер не стал пожимать руку украинцу.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Боб Арум назвал Ломаченко настоящим патриотом Украины на фоне того, как боксер продвигает в своих социальных сетях нарративы российской пропаганды. В частности, Василий поддержал мысль о том, что украинцы, которые выступают против Московского патриархата, – духовно-больные люди.

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