Ломаченко, у которого два поражения, заявил, что не проиграл ни одного боя

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) продолжает считать себя непобедимым боксером, несмотря на два официальных поражения. В 2014 году боксер из Белгород-Днестровского уступил Орландо Салидо, а в 2020-м Теофимо Лопесу.

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Авторитетный американский журналист Майк Бенсон привел цитату из разговора с украинцем.

"На мой взгляд, я не проиграл ни одного боя в профессиональном боксе. Потому я сплю хорошо. Непобежденный? Да. По моему мнению – да", - сказал Василий.

Напомним, что 12-раундовый бой Ломаченко - Салидо, на кону которого стоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 кг завершился победой мексиканца раздельным решением по очкам: 113:115, 115:113, 116:112.

Также поражением по очкам завершился и бой за титул абсолютного чемпиона в легком весе против 23-летнего уроженца Гондураса с американским паспортом. Все судьи отдали победу Лопесу 116:112, 119:109, 117:111.

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