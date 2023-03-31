Ломаченко нарвался на пренебрежение во время дуэли взглядов с непобедимым чемпионом. Видеофакт

Чемпион мира WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) отнесся пренебрежительно к украинскому боксеру Василию Ломаченко (17-2, 11 КО). Во время их первой дуэли взглядов в Нью-Йорке Хэйни отказался снимать черные очки, таким образом продемонстрировав свое отношение к украинцу.

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В комментариях под видео любители бокса резонно отметили, что в очках американский боец мог "дуэлить" хоть целую вечность.

Как сообщал OBOZREVATEL, на это мероприятие 35-летний уроженец Белгород-Днестровского пришел в черной футболке с принтом Иисуса Христа. На православном наряде отсутствовали любые сине-желтые оттенки, которые могли бы ассоциировать боксера с его родиной.

Отметим, что подобная ситуация возникла у Ломаченко перед его боем с Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО). Ортис сперва стал перед украинцев в солнцезащитных очках. После претензий Джемейн открыл глаза.

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