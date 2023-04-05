''Не смогу''. Ломаченко сделал заявление о своей дальнейшей карьере

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) заявил, что он не сможет перейти в более тяжелый вес. Василий бился в весовой категории до 135 фунтов (61,23 кг) в течение последних восьми боев, начиная с 2018 года.

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Украинец добился огромного успеха в дивизионе, объединив три версии титула в легком весе, прежде чем проиграть их Теофимо Лопесу-младшему в 2020 году. До этого все чемпионские пояса Вася завоевывал в более низких весовых категориях

полулегкий вес (до 126 фунтов / 57,153 кг) — титул WBO, победа над Гари Рассэлом-младшим - 2014 год

второй полулегкий вес (до 130 фунтов / 58,967 кг) — титул WBO, победа на Романом Мартинесом - 2016 год

легкий вес (до 135 фунтов / 61,235 кг) — титул WBA, победа над Хорхе Линаресом - 2018 год

Когда Ломаченко спросили, не подумает ли он о переходе в 140 фунтов ради шанса отомстить за поражение Лопесу, двукратный золотой медалист Олимпийских игр (57 кг, 60 кг) сразу же осадил журналиста.

"Все знают, что даже сто тридцать пять фунтов это не моя весовая категория. И я не могу сделать 140. После этого вы спрашиваете меня о Тайсоне Фьюри и Александре Усике, извините", — сказал Ломаченко в интервью BoxingScene.com.

Действующий обладатель титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни, с которым будет 20 мая драться Ломаченко, лишь на несколько сантиметров выше украинца, но визуально гораздо больше.

Ломаченко также спросили, вернется ли он к 126 фунтам, чтобы, возможно, сразиться с Наоя Иноуэ, бывшим абсолютным чемпионом в 118 фунтах, который еще не дебютировал в 122 фунтах.

"Возможно [я бы дрался с Иноуэ]. Я забыл, как набирать вес", — сказал Ломаченко. "Мне нужно попытаться сделать 126. Но, конечно, всегда интересно драться с топовыми бойцами в наших весовых категориях… Я видел его бои. У него есть сила. Он лучший боец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее букмекеры опубликовали первые коэффициенты на битву между поединок между абсолютным чемпионом и украинским претендентом. По мнению аналитиков, Хэйни является абсолютным фаворитом.

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