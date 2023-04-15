Хэйни назвал то, что погубит Ломаченко в бою

Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA, IBF и WBO Девин Хэйни (29-0, 15 КО) назвал три фактора, которые помогут ему победить Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в бою за абсолютный титул. Бой запланирован на 20 мая и состоится в США.

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Во время интервью американскому изданию boxing247.com, Хэйни использовал термин из комиксов про Супермена.

"У Василия есть опыт, работа ног, IQ на ринге, но эти вещи не будут иметь значения, когда мы выйдем на ринг. У меня есть молодость, скорость, атлетизм и все атрибуты, которые являются криптонитом для Ломы", – заявил Хэйни,

Для справки: Криптонит — вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, фигурирующее во вселенной DC Comics, которое лишает Супермена сил и может убить его.

Хэйни не согласился с высказыванием, что у него могут возникнуть проблемы с боем на средней дистанцией, где увереннее себя чувствует украинец.

"Я не думаю, что средняя дистанция — его лучшая игра. Он хочет подойти как можно ближе, чтобы попытаться измотать вас и отработать свои углы. Но я тоже люблю среднюю дистанцию. Надо дождаться боя. Сейчас легко что-то говорить, но когда мы выйдем в ринг, все станет понятно", - отметил боксер из США.

Хэйни доволен тем перерывом, который был у него с прошлого боя против Камбоссоса (16 октября 2022 года).

"Я счастлив, что у моего тела было время отдохнуть. Я чувствую, что с тех пор стал сильнее и даже лучше. С каждым боем я становлюсь лучше. Семь месяцев принесли мне пользу, и я надеюсь показать Девина Хэйни лучше, чем в прошлый раз", - подытожил боец.

Ранее отец и тренер знаменитого американского боксера легкого веса Райана Гарсии (23-0, 19 КО) Генри Гарсия заявил, что не верит в успех 35-летнего Василия. Гарсия считает, что у действующего чемпиона, которому всего 24 года, есть неоспоримое преимущество.

Ранее Ломаченко заявил, что несмотря на два поражения на профессиональном ринге, считает себя непобежденным.

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