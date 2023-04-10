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"Никто не побьет": Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
11,9 т.
'Никто не побьет': Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) победит в поединке против американца Девина Хейни (29-0, 15 КО) и станет абсолютным чемпионом мира в легком весе. Наш соотечественник обладает невероятными навыками, которые окажутся просто не по зубам представителю США.

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Такой категоричный прогноз на бой 20 мая в интервью EsNews дал бывший соперник Ломаченко Теофимо Лопес, который побил украинца в октябре 2020 года. Он вопреки мнению большинства экспертов выразил уверенность в том, что в дивизионе нет ни одного боксера, который сумел бы победить Василия.

''Никто не побьет'': Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни
''Никто не побьет'': Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни

"Кто выиграет бой? Ломаченко. Почему? Потому что Хейни – не Теофимо. Никто не сможет побить Ломаченко. Никто. Я выходил против него в ринг. Он умный боксер. У него много разных моментов, о которых я даже не задумывался, что это возможно. И я это усвоил. Вы могли видеть, как во время боя мы одновременно приседали в стойке. Я взял от Ломы много вещей. У него есть грязная тактика, у него есть чистая тактика. В целом у него есть опыт, и я считаю, что никто из боксеров в дивизионе не готов к этому", – сказал Лопес.

''Никто не побьет'': Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни
''Никто не побьет'': Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

''Никто не побьет'': Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни
''Никто не побьет'': Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Боб Арум назвал Ломаченко настоящим патриотом Украины на фоне того, как боксер продвигает в своих социальных сетях нарративы российской пропаганды. В частности, Василий вызвал восторг у россиян, поддержав мнение об "бесноватости" украинцев.

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