''Никто не побьет'': Лопес дал неожиданный для Ломаченко прогноз на бой Хейни

Украинец Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) победит в поединке против американца Девина Хейни (29-0, 15 КО) и станет абсолютным чемпионом мира в легком весе. Наш соотечественник обладает невероятными навыками, которые окажутся просто не по зубам представителю США.

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Такой категоричный прогноз на бой 20 мая в интервью EsNews дал бывший соперник Ломаченко Теофимо Лопес, который побил украинца в октябре 2020 года. Он вопреки мнению большинства экспертов выразил уверенность в том, что в дивизионе нет ни одного боксера, который сумел бы победить Василия.

"Кто выиграет бой? Ломаченко. Почему? Потому что Хейни – не Теофимо. Никто не сможет побить Ломаченко. Никто. Я выходил против него в ринг. Он умный боксер. У него много разных моментов, о которых я даже не задумывался, что это возможно. И я это усвоил. Вы могли видеть, как во время боя мы одновременно приседали в стойке. Я взял от Ломы много вещей. У него есть грязная тактика, у него есть чистая тактика. В целом у него есть опыт, и я считаю, что никто из боксеров в дивизионе не готов к этому", – сказал Лопес.

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Боб Арум назвал Ломаченко настоящим патриотом Украины на фоне того, как боксер продвигает в своих социальных сетях нарративы российской пропаганды. В частности, Василий вызвал восторг у россиян, поддержав мнение об "бесноватости" украинцев.

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