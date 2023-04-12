На Василии Ломаченко поставили крест в бою с Хэйни

Отец знаменитого американского боксера легкого веса Райана Гарсии (23-0, 19 КО) Генри Гарсия не верит в успех 35-летнего Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO Девина Хэйни (29-0, 15 КО). Гарсия считает, что у действующего чемпиона, которому всего 24 года, есть неоспоримое преимущество.

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"Хейни превосходит Ломаченко в плане возраста. Он моложе украинца. Этот фактор может сыграть важную роль в этом бое. Лома уже не такой как был раньше. Он изменился. Я считаю, что Девин победит", – отметил Гарсия-старший в интервью Youtube-каналу FightHype.com.

Напомним, что бой между Хэйни и Ломаченко запланирован на 20 мая. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой битвы.

31 марта состоялась первая пресс-конференция перед этим поединком. Там Девин с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку украинцу. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части.

Ранее Ломаченко заявил, что несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

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