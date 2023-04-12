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На Василии Ломаченко поставили крест в бою с Хэйни

Максим Иншаков
Бокс
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На Василии Ломаченко поставили крест в бою с Хэйни

Отец знаменитого американского боксера легкого веса Райана Гарсии (23-0, 19 КО) Генри Гарсия не верит в успех 35-летнего Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO Девина Хэйни (29-0, 15 КО). Гарсия считает, что у действующего чемпиона, которому всего 24 года, есть неоспоримое преимущество.

Видео дня

"Хейни превосходит Ломаченко в плане возраста. Он моложе украинца. Этот фактор может сыграть важную роль в этом бое. Лома уже не такой как был раньше. Он изменился. Я считаю, что Девин победит", – отметил Гарсия-старший в интервью Youtube-каналу FightHype.com.

Напомним, что бой между Хэйни и Ломаченко запланирован на 20 мая. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой битвы.

На Василии Ломаченко поставили крест в бою с Хэйни

31 марта состоялась первая пресс-конференция перед этим поединком. Там Девин с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку украинцу. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части.

На Василии Ломаченко поставили крест в бою с Хэйни

Ранее Ломаченко заявил, что несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Хейни – Ломаченко

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