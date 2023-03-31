Абсолютный чемпион мира унизительно отнесся к Ломаченко. Видеофакт

Американец Девин Хейни (29-0, 15 КО) проигнорировал украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) перед началом пресс-конференции в США накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок состоится в американском Лас-Вегасе в субботу, 20 мая.

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Соперники встретились на первой пресс-конференции перед боем, пообщавшись с журналистами. Хейни, войдя в зал, направился в стороно промоутера Ломаченко Бобу Аруму. Американец пожал руку своему соотечественнику, а вот украинскому экс-чемпиону в трех весовых категориях руки не подал. При этом Василий никак не отреагировал на этот поступок обладателя всех титулов легкого дивизиона.

Отметим, что Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко и во время дуэли взглядов. Девин подошел к украинцу в солнцезащитных очках, которые снимать не стал, а значит мог смотреть куда угодно.

Сам украинец появился на пресс-конференции без национальных символов и цветов. Зато боксер надел на себя православную футболку.

Напомним, Ломаченко свой последний бой провел в октябре 2022-го. Тогда он в трудном бою победил американца Джемейна Ортиса единогласным решением судей, записки которых вызвали споры среди аналитиков и болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко угодил в новый грандиозный скандал, показав в Instagram видео, в котором Украину сравнивают с гитлеровской Германией.

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