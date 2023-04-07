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"Не говорите!" Хейни возмутился из-за слов о Ломаченко, который "состарился за одну ночь"

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
17,7 т.
'Не говорите!' Хейни возмутился из-за слов о Ломаченко, который 'состарился за одну ночь'

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) выразил возмущение из-за высказываний болельщиков и экспертов о его будущем сопернике Василии Ломаченко (17-2, 11 КО). В частности, американский боксер потребовал от публики не делать акцент на возрасте украинца, которому в феврале исполнилось 35 лет.

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Об этом Хейни заявил во время общения с журналистами, передает портал Boxing Scene. Девин обратил внимание представителей СМИ на то, что никто не считает старым его соотечественника Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО), который немного старше Ломаченко и владеет всеми поясами в первом полусреднем весе.

''Не говорите!'' Хейни возмутился из-за слов о Ломаченко, который ''состарился за одну ночь''
''Не говорите!'' Хейни возмутился из-за слов о Ломаченко, который ''состарился за одну ночь''

"Теренс Кроуфорд старше Ломы, он старый? Нет. Никто не говорит, что он старый. А теперь вдруг Ломаченко состарился за одну ночь. Не говорите, что он старый! Когда я выиграю у Ломаченко, то хочу, чтобы мир отдал мне должное", – эмоционально подчеркнул Хейни.

Поединок американского чемпиона и украинского претендента пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

''Не говорите!'' Хейни возмутился из-за слов о Ломаченко, который ''состарился за одну ночь''
''Не говорите!'' Хейни возмутился из-за слов о Ломаченко, который ''состарился за одну ночь''

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку украинцу. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Ломаченко
''Не говорите!'' Хейни возмутился из-за слов о Ломаченко, который ''состарился за одну ночь''

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Боб Арум назвал Ломаченко настоящим патриотом Украины на фоне того, как боксер продвигает в своих социальных сетях нарративы российской пропаганды. В частности, Василий поддержал мысль о том, что украинцы, которые выступают против Московского патриархата, – духовно-больные люди.

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