''Не говорите!'' Хейни возмутился из-за слов о Ломаченко, который ''состарился за одну ночь''

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) выразил возмущение из-за высказываний болельщиков и экспертов о его будущем сопернике Василии Ломаченко (17-2, 11 КО). В частности, американский боксер потребовал от публики не делать акцент на возрасте украинца, которому в феврале исполнилось 35 лет.

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Об этом Хейни заявил во время общения с журналистами, передает портал Boxing Scene. Девин обратил внимание представителей СМИ на то, что никто не считает старым его соотечественника Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО), который немного старше Ломаченко и владеет всеми поясами в первом полусреднем весе.

"Теренс Кроуфорд старше Ломы, он старый? Нет. Никто не говорит, что он старый. А теперь вдруг Ломаченко состарился за одну ночь. Не говорите, что он старый! Когда я выиграю у Ломаченко, то хочу, чтобы мир отдал мне должное", – эмоционально подчеркнул Хейни.

Поединок американского чемпиона и украинского претендента пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку украинцу. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Боб Арум назвал Ломаченко настоящим патриотом Украины на фоне того, как боксер продвигает в своих социальных сетях нарративы российской пропаганды. В частности, Василий поддержал мысль о том, что украинцы, которые выступают против Московского патриархата, – духовно-больные люди.

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