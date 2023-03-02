Осталось 48 часов: СМИ обнародовали новые детали боя Усик – Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) все еще не договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Переговоры между командами боксеров достигли критической точки – у них осталось лишь двое суток для того, чтобы подписать соглашение на исторический поединок.

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Такими данными располагает британский таблоид Daily Star. Он информирует, что обсуждении об организации шоу на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне 29 апреля зашло в тупик. При этом окончательные новости относительно судьбы боя Усик – Фьюри ожидают в течении ближайших 48 часов.

Если украинцу не удастся договориться об объединительном бое, ему придется провести одну из обязательных защит своих поясов. Ранее Международная федерация бокса (IBF) назвала хорвата Филипа Хрговича (14-0, 12 КО) претендентом на титул Усика, а Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сделала аналогичное заявление в отношении британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Накануне в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

В свою очередь брат Тайсона Шейн Фьюри сделал сенсационное заявление о бое брата с украинским чемпионом. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за Усика в бою с Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз боя Усик – Фьюри.

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