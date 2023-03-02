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Осталось 48 часов: СМИ обнародовали новые детали боя Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
5,0 т.
Усик Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) все еще не договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Переговоры между командами боксеров достигли критической точки – у них осталось лишь двое суток для того, чтобы подписать соглашение на исторический поединок.

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Осталось 48 часов: СМИ обнародовали новые детали боя Усик – Фьюри

Такими данными располагает британский таблоид Daily Star. Он информирует, что обсуждении об организации шоу на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне 29 апреля зашло в тупик. При этом окончательные новости относительно судьбы боя Усик – Фьюри ожидают в течении ближайших 48 часов.

Осталось 48 часов: СМИ обнародовали новые детали боя Усик – Фьюри
Осталось 48 часов: СМИ обнародовали новые детали боя Усик – Фьюри

Если украинцу не удастся договориться об объединительном бое, ему придется провести одну из обязательных защит своих поясов. Ранее Международная федерация бокса (IBF) назвала хорвата Филипа Хрговича (14-0, 12 КО) претендентом на титул Усика, а Всемирная боксерская ассоциация (WBA) сделала аналогичное заявление в отношении британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Осталось 48 часов: СМИ обнародовали новые детали боя Усик – Фьюри

Накануне в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения.

Осталось 48 часов: СМИ обнародовали новые детали боя Усик – Фьюри

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

 

В свою очередь брат Тайсона Шейн Фьюри сделал сенсационное заявление о бое брата с украинским чемпионом. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что не будет болеть за Усика в бою с Тайсоном. В свою очередь легендарный Хасим Рахман дал прогноз боя Усик – Фьюри.

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