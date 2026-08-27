После очередных сообщений о китайских компонентах в новых российских "шахедах" речь следует вести уже не об отдельных случаях, а о системном явлении. По состоянию на 27 августа 2026 года Китай остается одним из ключевых внешних источников технологий и товаров двойного назначения, без которых россии было бы значительно сложнее поддерживать нынешний темп войны.

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При этом важно не упрощать картину. Публичных доказательств массовых прямых поставок Пекином готового летального оружия в россию по схеме КНДР нет. Сам Китай настаивает, что не поставляет сторонам конфликта летальное оружие и контролирует экспорт товаров двойного назначения. Но реальная проблема в другом: китайские двигатели, микроэлектроника, сервоприводы, гироскопы, навигационные модули, средства связи, станки с ЧПУ и другое оборудование систематически попадают в российский оборонно-промышленный комплекс.

НАТО уже прямо называет Китай "решающим фактором", который позволяет россии продолжать войну благодаря масштабной поддержке ее оборонно-промышленной базы. Украинская база War&Sanctions, обновленная 12 августа, содержит 428 позиций компонентов китайского происхождения, обнаруженных в образцах вооружения агрессора.

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Наиболее показательный пример – ударные дроны. По данным The Wall Street Journal, приведенным 26 августа NV, новые реактивные модификации "шахидов" могут развивать скорость около 480 км/ч. Украинские специалисты связывают появление таких моделей, в частности, с китайскими микротурбореактивными двигателями. В российских БПЛА все чаще находят китайские сервомоторы, гироскопы, антенны, модемы и другие узлы. Это уже не просто вопрос дешевых комплектующих – речь идет о технологическом совершенствовании оружия, которое ежедневно атакует Украину.

Есть и другая сторона вопроса. В мае агентство Reuters, ссылаясь на данные европейских спецслужб, сообщило, что около 200 российских военных прошли в Китае закрытую подготовку по беспилотным системам, РЭБ, авиации и другим военным дисциплинам, после чего многие из них вернулись на войну против Украины. Если эти разведывательные данные окончательно подтвердятся, это уже выйдет далеко за пределы обычной торговли.

Запад реагирует всё более жестко. В июле ЕС ввел новые экспортные ограничения в отношении 51 структуры, часть из которых расположена в Китае и Гонконге и, по оценке ЕС, помогает россии обходить санкции в отношении микроэлектроники, станков с ЧПУ и оборудования для производства полупроводников. В июне в санкционные списки ЕС и Великобритании также вошли китайские компании, связанные с поставками для российского ВПК.

Поэтому формула "Китай не поставляет россии оружие" сегодня уже мало что объясняет. Современную войну ведут не только танками и ракетами, но и чипами, двигателями, оптикой, станками, электроникой и логистикой. И именно в этой сфере Пекин стал для Москвы критически важным партнером.

Моя оценка проста: Китай пытается одновременно не перейти формальную грань прямого участия в войне и не допустить стратегического поражения россии. Для Пекина это возможность истощать ресурсы Запада чужими руками, углублять зависимость Москвы от китайских технологий и рынка и расширять собственное политическое влияние.

Для Украины вывод также очевиден: санкции должны наносить удар не только по российским заводам, но и по всей международной цепочке поставок, которая позволяет этим заводам работать.