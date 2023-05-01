'Остается украинцем': промоутер Усика встал на защиту Ломаченко и дал прогноз на бой с Хэйни

Бывшему чемпиону в трех весовых категориях Василию Ломаченко (17-2, 11 КО) буде невероятно сложно побить американца Девина Хэйни (29-0, 15 КО) в бою за все пояса легкого дивизиона. При этом наш соотечественник благодаря своему опыту и техническим данным может преподать урок более молодому сопернику.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу bokserorg выразил промоутер Александр Красюк. Представитель Александра Усика (20-0, 13 КУО) встал на защиту Василия, который постоянно попадает под критику болельщиков из-за распространения российском пропаганды от УПЦ МП.

"С моей стороны это будет звучать, как большая поддержка, потому что в глубине души я отношусь к Ломаченко, как к своему соотечественнику. Неважно, что он делает и что он говорит. Он остается украинцем. И я ему желаю победу. Но это очень рискованный поединок для него. Два года назад я бы поставил на Василия с закрытыми глазами, но сейчас я скажу, что у него меньше шансов. Но он воин. Он техничный боксер, который может преподать урок Хэйни. Могу сказать, что преимущество на стороне Хэйни – он моложе, он мотивирован и он просто больше", – сказал Красюк.

Напомним, в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Ранее Василий разместил в социальной сети Instagram видео украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором показали часть украинцев "духовно больными людьми, которых можно только пожалеть". До этого Ломаченко выложил пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинствующего атеизма", с кадрами разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке.

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