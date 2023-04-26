Украинские любители бурно отреагировали на решение видеосервиса Megogo не показывать в нашей стране бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девином Хэйни (29-0, 15 КО). Поединок состоится 20 мая в американском Лас-Вегасе.

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Фанаты припоминают Ломаченко его "церковные зашквары", считая, что наша страна ничего не потеряет без трансляции.

"Да на хрен она нужна?", "Он хорошо насолил украинским болельщикам. Теперь к рашке за поясом. Хотя они его давно опоясали", "Искренне желаю Васе получить хороших 3.14здюлей"," Не думал, что когда-нибудь скажу это, но Хейни вперед. Выпори это "узкое" де*ьмо", "Какое оно имеет отношение к Украине?", "Зачем смотреть на де*ьмо?"– не сдерживают эмоций читатели OBOZREVATEL.

Юзеры жалеют, что не будет трансляции, но с небольшой оговоркой.

"Нам важно увидеть подробно, замедленно и по элементам тот сокрушительный головокружительный удар, который сметет на ковер ринга и раз и навсегда потушит свет в предательских иудиных глазках пас*уды Ломаченко", – отмечают болельщики.

Стоит отметить, что не все украинцы считают такое решение страны правильным.

"Это не правильно. Он украинец и выйдет с нашим флагом. Ну немного на секте повел себя, но он наш!" – комментируют подписчики нашего издания.

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