Ломаченко обозначил часть украинцев ''духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть''

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) выложил очередной продукт российской пропаганды. У себя в Instagram, 35-летний боксер разметил ролик украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещается ситуация с протестами возле Киево-Печерской лавры.

Видео дня

В видео сперва подаются слова митрополита Епифания, что поклонники "русского мира" пытаются защитить "идеологию, которая привела в наш дом страдания, испытания войной", а сразу же после этого демонстрируется нелицеприятные кадры с противниками Московского патриархата. Некоторые граждане, собравшиеся под монастырем на Печерске, кривляются.

"Можно ли назвать этих людей теми, кто ведет духовную брань? Очевидно, нет. Те, кто сейчас пикетируют лавру, – духовно больные люди. Их можно только пожалеть", – пафосно заявляют авторы видео.

Из-за того, что аккаунт Василия заблокирован в Украине, под его постом собрались в основном посетители из РФ.

"Скакуны это бесы, и войдут они в свиней и сгинут в море. Отстаивай свое Василий. Клоун Усик видимо все", "Чистой воды бал сатаны! Василий, молодец! Добро победит зло! Всем мир!" – пишут юзеры.

Отметим, что сайт СПЖ на второй год войны изобилует заявлениями иерархов Русской православной церкви, одобряющих нападение на Украину. Также там находятся цитаты Пескова, где он оправдывает войну, а также есть рассказы о необходимости сделать так, чтобы между россиянами и украинцами "не угасла любовь".

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