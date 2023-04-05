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Ломаченко обозначил часть украинцев "духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть"

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
2,0 т.
Ломаченко обозначил часть украинцев 'духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть'

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) выложил очередной продукт российской пропаганды. У себя в Instagram, 35-летний боксер разметил ролик украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещается ситуация с протестами возле Киево-Печерской лавры.

Видео дня

В видео сперва подаются слова митрополита Епифания, что поклонники "русского мира" пытаются защитить "идеологию, которая привела в наш дом страдания, испытания войной", а сразу же после этого демонстрируется нелицеприятные кадры с противниками Московского патриархата. Некоторые граждане, собравшиеся под монастырем на Печерске, кривляются.

Ломаченко обозначил часть украинцев ''духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть''

"Можно ли назвать этих людей теми, кто ведет духовную брань? Очевидно, нет. Те, кто сейчас пикетируют лавру, – духовно больные люди. Их можно только пожалеть", – пафосно заявляют авторы видео.

Из-за того, что аккаунт Василия заблокирован в Украине, под его постом собрались в основном посетители из РФ.

"Скакуны это бесы, и войдут они в свиней и сгинут в море. Отстаивай свое Василий. Клоун Усик видимо все", "Чистой воды бал сатаны! Василий, молодец! Добро победит зло! Всем мир!" – пишут юзеры.

Ломаченко обозначил часть украинцев ''духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть''
Ломаченко обозначил часть украинцев ''духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть''
Ломаченко обозначил часть украинцев ''духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть''
Ломаченко обозначил часть украинцев ''духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть''
Ломаченко обозначил часть украинцев ''духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть''
Ломаченко обозначил часть украинцев ''духовно-больными людьми, которых можно только пожалеть''

Отметим, что сайт СПЖ на второй год войны изобилует заявлениями иерархов Русской православной церкви, одобряющих нападение на Украину. Также там находятся цитаты Пескова, где он оправдывает войну, а также есть рассказы о необходимости сделать так, чтобы между россиянами и украинцами "не угасла любовь".

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