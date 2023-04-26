В Украине отказались транслировать бой Ломаченко

Украинские любители бокса рискуют не увидеть бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девином Хэйни (29-0, 15 КО). Поединок состоится 20 мая в американском Лас-Вегасе, и уже точно известно, что его трансляция не состоится на видеосервисе Megogo.

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Шоу состоится на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное время начала – 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На своей странице в социальной сети Instagram спортивная редакция Megogo ответила на вопрос одного из болельщиков о показе поединка: "Медиасервис Megogo не будет транслировать бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хэйни".

Поклонник бокса призвал платформу организовать трансляцию вечера бокса на платной основе (PPV). "Очень странное решением. Вы же транслировали всегда вечера бокса Top Rank. Сделайте трансляцию по PPV, фанатов полно, которые заплатят деньги. Я думаю, за такой бой можно цену немаленькую поставить. Лучше Megogo заплатим, чем покупать трансляцию на ESPN", – отметил он.

Напомним, Хэйни пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Украинец также назвал себя непобежденным, несмотря на два поражения на профессиональном ринге. Хэйни назвал эти слова Василия бредом.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры изменили котировки на бой Василия Ломаченко и Девина Хэйни.

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