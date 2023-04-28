Ломаченко – Хэйни: букмекеры еще больше снизили шансы украинца на победу

Американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) еще больше утвердился в статусе фаворита в поединке против Василия Ломаченко (17-2, 11 КО). Боксеры подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе в субботу, 20 мая, а букмекеры вновь изменили котировки на бой.

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Вечер бокса состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Аналитики снова снизили шансы украинского экс-чемпиона мира в трех весовых категориях. Теперь ставки на его победу принимаются с коэффициентом 3,00 (было 2,75 и 2,90).

Показатели на то, что Хэйни успешно защитит все свои титулы достигают показателя 1,36 (было 1,44 и 1,40). Неизменными остаются котировки на ничью – 17,00.

При этом эксперты еще больше утвердились в своей уверенности, что бой пройдет всю дистанцию в 12 раундов. На это событиек предлагается индекс 1,20 (было 1,22).

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также стало известно, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни пообещал разобрать Василия Ломаченко на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте украинца Василия.

Сам Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Украинец также назвал себя непобежденным, несмотря на два поражения на профессиональном ринге. Хэйни назвал эти слова Василия бредом.

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