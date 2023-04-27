Стало известно, сколько заработает Ломаченко за бой с Хэйни

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) за бой против против обладателя титулов WBC, WBA, IBF и WBO в легком весе Девина Хэйни (29-0, 15 КО) заработает 900 000 долларов США. сообщает Чемпион. Поединок состоится 20 мая в американском Лас-Вегасе.

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Как уточняет издание, в случае победы над американцем, у 35-летнего уроженца Белгород-Днестровского будет возможность снова претендовать на чемпионские гонорары. Если Ломаченко проиграет, то максимум, что ему светит это переход в дивизион элитных джорнименов, на которых будут делать свой рекорд молодые и перспективные боксеры. За одну такую встречу украинский боксер сможет заработать до $100 000.

После победы в своем крайнем бою над американцем Джемейном Ортисом Лома получил 2 млн долларов.

Ломаченко в декабре 2021-го победил ганца Ричарда Комми (30-4-1, 27 КО) единогласным решением судей. Тогда Вася гарантировано заработал $750 000.

Рекордный доход за карьеру Василий получил за бой с Теофимо Лопесом (США) в октябре 2020 года. В этой битве украинец проиграл три чемпионских титула, но Василий разбогател на 3 250 000 долларов.

Отметим, что украинцы не смогут посмотреть битву Ломаченко - Хэйни. Медиасервис Megogo, который является главным транслятором бокса в нашей стране, отказался показывать поединок Василия в Украине. Это решение вызвало бурную реакцию у болельщиков.

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