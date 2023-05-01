'Нет ничего': Хэйни пообещал уничтожить Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) выразил уверенность в своей победе над Василием Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединке 20 мая. Американский боксер подчеркнул, что тщательно следил за всей карьерой нашего соотечественника и знает всего его слабые и сильные стороны.

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Об этом Хэйни рассказал во время общения с журналистами, пишет портал Boxing Scene. Обладатель всех поясов дивизиона добавил, что превосходит украинского соперника во всех компонентах и готов к любому развитию событий в ринге. При этом он отметил, что разница в габарита между ним и Ломаченко не имеет значения.

"Нет ничего, что Лома мог бы сделать лучше меня. Я лучше него во всех аспектах, во всех качествах. Мы должны увидеть, какая версия Ломы появится. Я готов ко всему, что он предложит. Я много лет изучал Лому, а теперь анализирую его. Он дрался с более высокими парнями, чем я, но, в конце концов, габариты не имеют значения. Победит сильнейший, и это буду я. С каждым сбором и боем я становлюсь лучше. Я молодой голодный лев, который в расцвете сил и готов на все, что угодно", – сказал Хэйни.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни пообещал разобрать Василия Ломаченко на части. Он требовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте украинца Василия.

Сам Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Украинец также назвал себя непобежденным, несмотря на два поражения на профессиональном ринге. Хэйни назвал эти слова Василия бредом.

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