'Принципиальное решение': стало известно, почему в Украине отказались транслировать бой Ломаченко

Видеоплатформа Megogo отказалась от трансляции боя Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и Девина Хэйни (29-0, 15 КО) по принципиальным соображениям. При этом в компании отметили, что не стали выпускать официальный релиз об этом решении, как как не хотели делать акцент на спортивном событии.

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Об этом в Megogo заявили в комментарии YouTube-каналу "Тайк Майсон". Видеоплатформа, которая ранее всегда транслировали шоу, организованные промоутерской компанией Top Rank, подчеркнула, что тема отмены показа боя не должна иметь резонанса в информационном пространстве.

"Мы сознательно избрали именно такой вид коммуникации, чтобы не акцентировать внимание на событии. Считаем, что эта тема не должна быть громко поднята в инфопространстве. Когда в стране полномасштабная война, есть более важные сообщения. Отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции медиасервиса. Каждое сообщение, ответ или комментарий на официальных страницах медиасервиса Megogo в социальных сетях – это официальная позиция компании, которую видят все и часто цитируют СМИ. Так произошло на этот раз и это не впервые", – говорится в заявлении компании.

Напомним, решение Megogo отказаться от трансляции боя Ломаченко – Хэйни вызвало бурную реакцию среди украинских любителей бокса. Поединок можно будет посмотреть на ESPN+. Также стало известно, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни пообещал разобрать Василия Ломаченко на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте украинца Василия.

Сам Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Украинец также назвал себя непобежденным, несмотря на два поражения на профессиональном ринге. Хэйни назвал эти слова Василия бредом.

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