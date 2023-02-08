Усик сказал, что нужно обязательно сделать, если посмотрел российские новости

Знаменитый украинский супертяж Александр Усик (20-0, 13 КО) принял участие в небольшом блиц-интервью на своем YouTube-канале Usyk 17. Один из вопросов был посвящен российской пропаганде.

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Прославленный боксер заявил, что такие материалы лучше не пускать в свою голову, но если уже это произошло, то необходимо сразу забыть то, что увидел.

"Не смотреть российские новости вообще. А если увидел, то обязательно надо окропить себя святой водой", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик, отвечая на вопрос, к кому бы применил магические заклятия из мира Гарри Поттера, если бы сам закончил Хогвартс, супертяж, который готовится к поединку против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24), упомянул диктатора Владимира Путина и пропагандиста Владимира Соловьева.

Также Усик жестко высказался в адрес россиян, которые массово поддерживают войну против нашей страны.

Боксер добавил, что получает много оскорблений от россиян, которые обвиняют его в продажности из-за поддержки родной страны.

Кроме того, 35-летний крымчанин сакцентировал внимание на том, что Россия на самом деле не ведет никакую "священную войну", о которой трубят их пропагандисты.Боксер сравнил лидера РФ с Адольфом Гитлером.

До этого Александр принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором в очередной раз продемонстрировал свою патриотическую позицию.

Наш непобедимый супертяж обратился к главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву, напомнив тому, чему кончил министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс.

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