Звонок Усика украинскому военному попал на видео
Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (20-0, 13 КО) позвонил раненному бойцу ВСУ в госпиталь, чтобы поддержать его. Видеозвонок нашего боксера попал на видео, которое разместил Telegram-канал "Бокс Украины".
В ролике Александр желает здоровья нашему военнослужащему и благодарит его за службу.
"Вам быстрейшего выздоровления! Вы сила!" – заявил Усик.
В ответ воин благодарит Сашу за звонок и хочет, чтобы тот и дальше "мочил соперников".
"Хорошо. Я буду это делать. Силы Боженька дает. И вы нас вдохновляете, потому что защищаете нас. Мы благодарим вас, что мы можем работать и делать что-то полезное тоже", – добавил Усик.
"Вместе мы сила!" – сказал военный, с чем абсолютно согласился боксер.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года украинский чемпион мира WBO, WBA и IBF опубликовал поздравительное послание, которое по его словам "было снято на берегу Черного моря".
Усик заявил, что он в Евпатории и ждет прихода Вооруженных сил Украины.
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