Звонок Усика украинскому военному попал на видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (20-0, 13 КО) позвонил раненному бойцу ВСУ в госпиталь, чтобы поддержать его. Видеозвонок нашего боксера попал на видео, которое разместил Telegram-канал "Бокс Украины".

Видео дня

В ролике Александр желает здоровья нашему военнослужащему и благодарит его за службу.

"Вам быстрейшего выздоровления! Вы сила!" – заявил Усик.

В ответ воин благодарит Сашу за звонок и хочет, чтобы тот и дальше "мочил соперников".

"Хорошо. Я буду это делать. Силы Боженька дает. И вы нас вдохновляете, потому что защищаете нас. Мы благодарим вас, что мы можем работать и делать что-то полезное тоже", – добавил Усик.

"Вместе мы сила!" – сказал военный, с чем абсолютно согласился боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце прошлого года украинский чемпион мира WBO, WBA и IBF опубликовал поздравительное послание, которое по его словам "было снято на берегу Черного моря".

Усик заявил, что он в Евпатории и ждет прихода Вооруженных сил Украины.

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