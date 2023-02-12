''Нет иного пути, как лишь с Россией''. Новый пост Ломаченко в Instagram вызвал восторг россиян

Экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко вызвал настоящий экстаз у своих российских подписчиков новым постом про гонение властями Украины церкви Московского патриархата. У себя в Instagram 34-летний уроженец Белгород-Днестровского выложил пропагандистское видео, собрав множество комментариев от россиян.

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В своих отзывах Василия благодарят за "твердую гражданскую позицию", и пишут, что "у украинцев нет другого пути, как с РФ".

"Не только веру, но и язык русский (родной для большинства украинцев), культуру и историю великие - все это отменяют, Вася. И тяжело, но доходит народу, что нет иного пути для сохранения, как лишь вместе с Россией. И давно бы были вместе без жертв и разрушений. если бы не регулярная подпитка от западных "друзей", – пишут юзеры.

Фанаты восхищаются поступком Ломаченко, критикуя действия Усика.

"Василий молодец! Кремень! Усик такую пургу несет, хоть свечи жги, но ты, я думаю, в курсе. Держись братела! Сейчас набегут в комментарии бесы с так называемой Украины, будут судить Василия, отправлять его в матушку Россию", – отмечают россияне.

Под видео от Ломаченко некоторые публикуют якобы "прозрение свидомого украинца".

В комментариях выразил слова поддержки Василию и известный российский рэпер Жиган, который ранее высказался за проведение "СВО".

Россияне восторгаются действиями украинского экс-чемпиона.

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