'Он же сейчас в Америке': экс-чемпион мира из РФ выдал дичь о бегстве Усика от войны в Украине перед реваншем с Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Федор Чудинов выразил уверенность в победе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше. При этом россиян отметился странными рассуждениями о том, что на итоги боя могли бы повлиять "вещи, несвязанные со спортом", а украинец якобы находится в США.

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Об этом Чудинов заявил в интервью порталу mma.metaratings.ru. 37-летний уроженец Братска, который владел поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в версии Super, не стал уточнять, что он имел в виду под своими словами, но можно сделать вывод о намеках на войну в Украине.

"Кардинально мы ничего нового не увидим. Усик выиграет по очкам. Возможно, даже нокаутом. Если сам Александр не стал слабее. Только это может помочь Фьюри. Повлиять могут только несвязанные со спортом вещи. Но это вряд ли. Он же сейчас в Америке, его это касается, но ему не так тяжело морально. Поэтому считаю, что реванш ничего не изменит. Усик должен победить увереннее, чем в первой встрече", – сказал Чудинов.

Отметим, что тренировочный лагерь украинца проходит в Испании. Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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