Самые категоричные заявления по российской позиции на возможных переговорах с Трампом об условиях мира с Украиной высказывает не собственно пуйло, а болван-гвардия официальных лиц третьего эшелона, среди которых можно выделить заместителя председателя совбеза рф медведева и заместителя министра иностранных дел рф рябкова.

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И поскольку такая категоричность исходит от именно третьеразрядных по влиянию и значению долбоспикеров (в то время, как у нас, например, только от президента), это однозначно указывает: то, что говорят медведев/рябков, — не позиция (да и сам рябков предпочитает говорить об "инициативах"), а дешёвый блеф, то есть обычные понты, не стоящие сколько-нибудь серьёзного внимания.

Это всё аналоги заявлений маши захаровой — несмотря на громкие титулы, как и саму захарову нельзя сравнивать, к примеру, с Мао Нин в КНР на аналогичной, казалось бы, пресс-должности, но которая ретранслирует в несколько зашифрованном виде тезисы от собственно Си.

Так что гопниковатое пуйло даже блефует трусливо, и сравнивать такое "держите нашего папу семеро", поручаемое им клеркам, с реальной силой амбициозного Трампа это себя не уважать (а я уважаю).

Трамп может проиграть пуйлу только если сам этого очень захочет, но он не Обама и не Байден, чтобы захотеть.

С другой стороны, если Трамп для себя (именно для себя, а не для Вэнса или Маска) уже действительно определился, что в НАТО Украины не будет как минимум 20 (вариант: 50) лет, то знаменитая статья 5 Вашингтонского договора (согласно которой никто из его участников ничегошеньки никомушеньки не обязан и сделает только то, что сочтёт необходимым) не стоит того, чтобы ради такого НАТО Украина теряла поддержку Трампа (который, кстати, ещё не очень известно, что от этого НАТО вообще оставит).

Лучше тогда уж то ли AUKUS с его US & UK, то ли простое военное присутствие в Украине Германии, Великобритании и Франции (невозможное зачеркнуть, только не всё).

Но если кому-то почему-то очень хочется именно в НАТО любой ценой, всегда есть обычный для многих путь через заднее крыльцо: в данном случае — войти в братскую сестру Польшу, а в её составе, таким образом, и в НАТО, и в ЕС.

Лично я на подобную цену не согласен.