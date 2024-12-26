'Донбасс поздравляет основателя ОУН с Днем рождения': прифронтовый Славянск завесили портерами Бандеры. Фото

На подконтрольной Киеву территории Донецкой области массово появились бигборды с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Рядом с портретом размещено поздравление от Донбасса с днем рождения Бандеры.

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Такие поздравления увидели жители Краматорска, Дружковки и Славянска. Борды, приуроченные к 116-й годовщине дня рождения Бандеры, размещают активисты военно-волонтерского сообщества "Львиное сердце".

Поздравления от Донбасса размещены на билбордах, остановках, стенах домов и т.д. "В тебе пульсирует кровь героев" – отмечено под портретом Бандеры.

Волонтеры "Львиного сердца" говорят, что работают вместе с ОО "Цель" и другими неравнодушными. Только сегодня только в Дружковке они разместили 4 борда и 5 ситилайтов, а еще больше повесят в пятницу.

"Нашей природной средой стало уже соревнование, содержание нашей жизни – борьба", – цитируют волонтеры слова Бандеры и добавляют, что помнят тех, кто боролся за нашу независимость.

Дата рождения Степана Бандеры – он родился в семье греко-католического священника – 1 января 1909 года. Интересно, что фамилия "Бандера" испанского происхождения и означает "флаг".

Политикой Степан начал интересоваться в 1928 году, когда приехал в польский тогда Львов на учебу в Политехнике. Именно в это время он попал в подполье ОУН. Бандера так и не получил диплом, его полностью поглотила национально-патриотическая работа.

Официально в то время Степан занимался просветительством: ездил от общества "Просвіта" в села Львовщины с лекциями. Неофициально – распространял подпольные издания и был связным ОУН.

В 1933 году руководство украинских националистов назначило Бандеру главой ОУН и краевым комендантом боевого отдела ОУН-УВО. Бандера стал гетманом подполья: организовал немало глубоко законспирированных вооруженных групп, готовил людей к вооруженной борьбе.

"ОУН выступает против большевизма потому, что это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность. Большевизм методами физического уничтожения борется на украинских землях с украинским народом", – говорил он.

Из-за теракта с убийством министра внутренних дел Польши Бронислава Перецкого Бандере вынесли смертный приговор. Это произошло в суде Польши в 1936 году во время известного Варшавского процесса. Услышав свой приговор, Степан воскликнул: "Да здравствует Украина!"

Однако казнить Степана не успели. Он отбыл пять лет в тюрьмах Польши, пока страну не захватили оккупанты.

Упрек роспропагандистов, что якобы Бандера сотрудничал с фашистами, может опровергнуть любой честный историк. В действительности, когда в июне 1941 года ОУН провозгласила Акт восстановления Украинского Государства, нацисты возмутились, Бандеру арестовали и отправили в немецкий концлагерь "Заксенгавзен".

Отца Степана Бандеры большевики расстреляли в июле 1941 года, сестер отправили в советские лагеря. А братья Степана Василий и Олекса были замучены до смерти в немецком коцентрационном лагере "Аушвиц" в июле 1942г.

В 1950-х Степана Бандеру в очередной раз избрали главой ОУН. Кстати, он на это ответил словами "спасибо, смертный приговор принимаю". Ибо советские спецслужбы совершали на него покушения одно за другим. Бандера отказался от охраны. И – был убит в 1959 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше выразили возмущение из-за красно-черных флагов УПА, размещенных на бронетранспортерах, которые были переданы Украине. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал это "провокацией".

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