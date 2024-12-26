Израиль подготовил отчет о пытках, пережитых заложниками в плену у ХАМАСа. В его основе – показания освобожденных взрослых и детей, которые собрали врачи и психологи.

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Похищенные рассказали о сексуальном насилии, о том, что их клеймили раскаленным железом, вырывали волосы, связывали ноги и руки.

Похищенных детей заставляли смотреть видеозаписи резни 7 октября. Некоторым заложникам делали операции или болезненные медицинские процедуры без анестезии. Женщин-заложниц превращали в рабынь.

В докладе говорится, что перед освобождением заложников террористы намеренно давали им больше еды, чтобы создать впечатление, что похищенные находятся в хорошем состоянии.

Из-за полученной психологической травмы освобожденные заложники с трудом возвращаются к нормальной жизни: почти не выходят из дома, боятся спать одни. Дети, побывавшие в плену, страдают в том числе от пищевых расстройств: они прячут еду "про запас" или просто мало едят.

Израиль намерен передать отчет в ООН. Посмотрим, проникнутся ли там таким же сочувствием к израильским заложникам, как к палестинцам в Газе.