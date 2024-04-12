'Он копирует мой стиль. Я боюсь': Фьюри высказался о бое с Усиком

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) с большим нетерпением ждет поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО) 18 мая. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, добавил, что украинец якобы копирует его стиль.

Об этом Фьюри заявила во время общения с журналистами в Моркаме, а видео его ответов появилось на YouTube-канале The Stomping Ground. Британский боксер с иронией отметил, что он боится Усика и не уверен, сможет ли нанести хоть какой-то урон нашему соотечественнику.

"Этот парень медленно проникает мне в голову, отключая меня изнутри. Я даже не уверен, смогу ли нанести какие-то удары во время боя. Слушайте, он копирует меня. Он изучал лучших, а теперь копирует мой стиль. Он пугает меня, я очень боюсь. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они приготовил для этого боя. Знаете, я становлюсь большим фанатом Усика", – сказал Фьюри.

На пресс-конференции в Моркаме Тайсон также раскрыл свое отношение к Александру, а также высказался о срыве поединка 17 февраля.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман выступил с идеей утвердить сразу шесть судей, а не троих для подсчета очков в поединке Усика и Фьюри. Он предрек катастрофу в бою, если его предложение не будет поддержано, а также сообщил о радикальном решении по бою.

До этого Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Также британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

В свою очередь, бывший чемпион мира Карл Фроч во втором среднем весе поставил под сомнение проведение боя Усик – Фьюри. Стало известно, какой совет Владимир Кличко дал Александру. Также чемпион СССР Юрий Арбачаков выразил уверенность, что украинцу нужно будет рисковать в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Александр Красюк рассказал о проблеме с проведением поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри 18 мая. Сам украинский боксер назвал главную сильную сторону соперника.

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