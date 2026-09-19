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В Киеве прогремели взрывы: из-за падения обломков дрона произошло возгорание

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
1 минута
2,7 т.
Киев в очередной раз подвергся атаке российских дронов
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В субботу, 19 сентября, Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домохозяйства. Произошло возгорание хозяйственной постройки", – говорится в сообщении.

Киев в очередной раз подвергся атаке российских дронов.

Что предшествовало

В течение суток 18 сентября страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в четырех районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 сентября российская оккупационная армия совершила воздушную атаку по украинским городам. Россияне применили две ракеты "Циркон", 174 дрона различных типов и "Бандероли".

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