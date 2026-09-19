В Киеве прогремели взрывы: из-за падения обломков дрона произошло возгорание

В субботу, 19 сентября, Россия нанесла очередной удар по Киеву. В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домохозяйства. Произошло возгорание хозяйственной постройки", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В течение суток 18 сентября страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в четырех районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 сентября российская оккупационная армия совершила воздушную атаку по украинским городам. Россияне применили две ракеты "Циркон", 174 дрона различных типов и "Бандероли".

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