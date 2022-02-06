Официально. Для Ломаченко организовывают бой с абсолютным чемпионом мира

Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) Эгис Климас, подтвердил, что они ведут переговоры с абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом-младшим (20-0, 10 КО). По информации Климаса, промоутерская компания Top Rank уже сделала предложение команде австралийского боксера

Менеджер украинца отметил, что Top Rank общается с Лу Ди Беллой, который является промоутером Камбососа.

"Я бы сказал, что это реальный вариант. У Райана Гарсии уже есть бой. Думаю, у Джервонты Дэвиса тоже назначен поединок", – сказал Климас.

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Кроме того Климас заявил, что если бой Камбососа с Ломаченко не состоится, есть несколько запасных вариантов."Есть несколько имен, но, наверное, команда Джорджа захочет провести поединок с Дэвином Хэйни", – отметил Эгис в интервью FightHype.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко после победы в бою с ганцем Ричардом Комми вынес в ринг не флаг Украины, а знамя Аккермана (ныне Белгород-Днестровский).

Ломаченко не стал что-либо писать в свое оправдание, вместо этого ответив всем хейтерам стихами российского поэта.

Напомним, что этот же флаг Лома поднял у своего дома в Лос-Анджелесе, когда готовился к поединку против Масайоши Накатани.

Тогда некоторые иностранные фанаты посчитали, что Василий водрузил флаг Испании, и стали писать ему на испанском.

Отметим, что этот момент вызвал большое нарекание в соцсетях, были возмущены также и известные украинцы. Так, Владимир Кличко процитировал определение патриотизма из Википедии.

Позже Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Лома вышел именно с флагом этого города.

В бою с Комми украинец доминировал все 12 раундов и в седьмом едва не завершил бой досрочно.

Ричард пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар, Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.